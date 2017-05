Corte Constitucional amplia la cobertura de la vacuna contra el virus del papiloma

La Sala Plena de la Corte Constitucional declaró exequible la ley que entrega vacunas gratis contra el papiloma humano, sin embargo amplió su cobertura y ya no será más exclusiva para niñas que estén cursando entre cuarto grado de básica primaria y séptimo grado de básica secundaria. El alto tribunal dispuso que dicho componente pueda ser suministrado de manera gratuita a las niñas de entre 9 y 17 años que no necesariamente están en el colegio.

La demanda fue presentada por James Bello Castillo y Carlos Sául Martínez Núñez por estimar que no hay ninguna razón válida para que solo se entregue a niñas, en dichos grados.

La Procuraduría General de la Nación le había pedido a la Corte mantener la norma “que también incluye a las niñas entre los nueve y 17 años que no estén escolarizadas”. El Ministerio Público considera que el requisito de estar escolarizadas es inaceptable, “sobre todo cuando así se terminaría afectando o amenazando gravemente el derecho a la salud de esas menores excluidas”.

No obstante, para la Procuraduría no se puede ampliar la vacunación a los niños, citando informes de la OMS que señalan que no es recomendable para los varones.