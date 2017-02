Corte Constitucional elige Magistrados provisionales

La Sala Plena de la Corte Constitucional eligió provisionalmente a los Magistrados José Antonio Cepeda Amaris e Iván Humberto Escrucería, quienes reemplazarán a los Magistrados salientes Luis Ernesto Vargas Silva y Jorge Iván Palacio Palacio, quienes cumplen el próximo martes 28 de febrero su periodo constitucional.



José Antonio Cepeda será el magistrado encargado para suplir la vacante de Luis Ernesto Vargas. Cepeda actualmente es magistrado auxiliar. Igualmente, se eligió a Iván Escrucería como magistrado encargado en el despacho de Jorge Iván Palacio, en donde actualmente se desempeña como auxiliar.



Se espera que este jueves la Corte Suprema de Justicia se reúna para tratar de llegar a un consenso en las ternas en donde suenan los nombres de Martha Isabel Castañeda y Carlos Ardila Ballesteros. No obstante, hay división y no se han podido poner de acuerdo para elegir a su propio presidente.



La elección de las ternas es crucial porque, una vez estén listas, se deberá iniciar todo el proceso de elección por parte del Senado de la República, lo que puede tomar un buen tiempo.



Aunque los juristas elegidos tienen una amplia hoja de vida y sus calidades no se cuestionan, la rápida elección es necesaria, ya que en abril dejarán sus plazas los magistrados María Victoria Calle y Aquiles Arrieta, quien está encargado en el despacho del suspendido Jorge Pretelt.



En este caso, las ternas las debe hacer el presidente de la República, Juan Manuel Santos.



A pesar de los tiempos que estableció el gobierno, el magistrado Vargas no alcanzó a definir la revisión automática de la Ley de Amnistía. Igualmente, tenía en sus manos la definición de una demanda que podría de una vez saldar la discusión entre taxistas y Uber, pero esta no alcanzó a ser votada este miércoles.



Iván Humberto Escrucería Mayolo es un servidor judicial con 28 de años de experiencia desde juzgados, Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia y Corte Constitucional desde su creación.