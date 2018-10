Corte Constitucional seleccionó tutela con la que Santrich busca llegar al Congreso

La Corte Constitucional seleccionó para su estudio la tutela que presentó la defensa del ex jefe guerrillero Seuxis Paucias Hernández Solarte o Jesús Santrich con la cual busca que se le garanticen su derechos políticos y se le permita tomar posesión de su cargo como representante a la Cámara por la Circunscripción Territorial del Departamento de Atlántico, para el periodo constitucional 2018 – 2022.

Se trata de la acción judicial que el juzgado 61 Administrativo de Bogotá falló a favor de Jesús Santrich en la cual se argumentó al ex jefe guerrillero que se le estaba vulnerando su derecho a la participación en política por lo que ordenó en su momento a la Mesa Directiva de la Cámara de Representantes pronunciarse frente a la excusa que presentó Santrich el pasado 27 de julio en la que explicaba por qué no podía posesionarse en el Congreso, indicando que eran motivos de fuerza mayor.

Jesús Santrich, no ha podido tomar posesión de su curul en la Cámara de Representantes dado que está se encuentra preso desde el pasado 9 de abril tras la petición de extradición que presentó Estados Unidos en su contra por delitos de narcotráfico.

La Corporación Judicial deberá determinar si en efecto se le vulneraron o no los derechos a Santrich.

La tutela quedó en manos del magistrado Alejandro Linares.

Al respecto se pronunció el presidente de la Cámara de Representantes, Alejandro Carlos Chacón, indicó que son los órganos judiciales como la Corte Constitucional y el Consejo de Estado quienes deberán decidir si debe o no posesionar a Santrich pero afirmó que "nosotros no tenemos nada contra el señor Santrich, pero lo que no me puede obligar es que yo vaya a posesionarlo a la cárcel en vista de una situación jurídica que no la inicié yo y que es una decisión legal de la justicia colombiana".

"A mí sí me queda muy complicado tener que ponerle atención a lo que el señor considera que es su derecho pero lo que yo considero que no lo es, por su situación de imposibilidad" añadió.

Aseguró que es una situación "muy difícil está recibiendo a cada rato una decisión de tutela que me diga que en 48 horas me pueden estar metiendo un desacato a cuenta de que una juez me obliga a hacer cosas que no me corresponden y que no son mi obligación".