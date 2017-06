Corte no investigará formalmente a expresidente Uribe por supuesta omisión de denuncia

Los hechos se relacionan con la denuncia presentada por un particular en contra del congresista Uribe Vélez según la cual, durante su período presidencial, 2002 – 2010, omitió dar cuenta a la autoridad competente de la comisión de un delito por parte del congresista William Jimmy Chamorro Cruz.



Según el denunciante, aunque Uribe tenía conocimiento de que el parlamentario Chamorro Cruz había recibido en la década de los noventa dineros del narcotráfico para la financiación de su campaña electoral, no denunció dicha conducta punible sino hasta el 17 de septiembre de 2014, cuando se llevó a cabo el “DEBATE DE NARCOTRÁFICO, PARAMILITARISMO Y PARAPOLÍTICA”, en la Comisión Segunda del Senado.



Para la Corte Suprema, el señalamiento del denunciante no está soportado en elementos de conocimiento que permitan determinar que el senador Uribe Vélez, durante su presidencia, tuvo conocimiento de esos hechos, por lo que se sustentan en una consideración subjetiva sobre el particular.



Por tal motivo, se profirió decisión inhibitoria y el consecuente archivo de las diligencias aunque con posterioridad se podría disponer la reapertura de la indagación en caso de surgir nuevos medios de convicción que desvirtúen los fundamentos que sirvieron de base para proferirla.