Cortes aún no han definido el futuro de la tutela en la Reforma a la Justicia

Aunque el Ministerio de Justicia presentó una propuesta de Reforma a la Justicia, las Cortes no lograron un consenso previo para establecer el futuro de la tutela. Así lo dijo el presidente de la Corte Suprema, José Luís Barceló, “La verdad es que no podemos decir que aquí hay un consenso, será el escenario natural al que recurriremos todos para poder debatir todos los temas de la reforma”.

Agregó que “Sobre la tutela, la Comisión Interinstitucional, por lo menos en las que yo he participado, ese tema todavía no se ha estudiado. Es un tema álgido. En principio se debe mantener la tutela pero sobre ella deben recaer ajustes necesarios para que funcionen las dinámicas de la rama judicial, porque una de las cosas que mantiene la congestión es la tutela”, dijo. Un punto de debate y sobre el que al menos la Corte Suprema no estaría de acuerdo, es quitar las facultades electorales.

“En eso sí quiere ser claro, la Corte Suprema de Justicia considera que no tiene por qué desprenderse de esas funciones. La idea en principio es preservar las instituciones de la Constitución del 91 (...). El problema no es que se desprendan las Corte, ahora, si así llegará a suceder cómo parece que quedará en el proyecto, la pregunta es ¿en manos de quién queda la elección de esos funcionarios?”, cuestionó.