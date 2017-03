Crean comisión para analizar casos de narcos 'colados' en las Farc

A raíz de las solicitudes de narcotraficantes y extraditables que quieren ingresar a la Jurisdicción Especial para la Paz porque alegan ser miembros de las Farc o colaboradores, distintas autoridades del Estado integraron una Comisión Interinstitucional para analizar los casos de presuntos colados.

El alto Comisionado para la Paz, Sergio Jaramillo, afirmó que se están construyendo unos listados con las personas que en efecto pertenecen a las Farc, que los nombres no son públicos por motivos de seguridad, y que su oficina se encargará de revisar que en efecto exista pertenencia a la guerrilla y de excluir a los eventuales colados.

“Nos reservamos la potestad de revisar esa lista. En caso de que haya nombres de personas de las que tengamos informaciones positivas sobre que no son miembros de las Farc, hemos establecido un mecanismo para tener una discusión sobre ello. El Gobierno no está dispuesto a aceptar nombres de personas que no son miembros de las Farc en los listados. Para eso creamos un comité interinstitucional que se reunió la semana pasada que revisará esa información”, expresó Jaramillo.

De esta comisión hacen parte la Fiscalía, el Ministerio de Defensa, los organismos de inteligencia del Estado, la Registraduría, entre otras entidades. “El gobierno recibe de buena fe ese listado, la organización es la que dice quiénes son sus miembros”, agregó Jaramillo.