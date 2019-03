Crecí peleado con Dios por llevarse a mi mamá, pero me reconcilié: Miguel Uribe

El ex secretario de Gobierno de Bogotá, Miguel Uribe, explicó sus propuestas a la Alcaldía de Bogotá.

Inicialmente, expresó que siente que le ha favorecido trabajar con la administración Peñalosa, porque pudo “conocer la ciudad, haberle cumplido a Bogotá; tuve más de 2000 personas a cargo, ejecuté 120 mil millones de pesos directamente y no tengo una sola investigación”.

También resaltó las fortalezas y debilidades del actual mandatario de la capital “el alcalde es un buen ejecutor pero le hizo falta empatía y comunicación”.

De otro lado habló de lo que quiere hacer si llega al poder, “quiero garantizar que se continúen las obras y se cumplan los cronogramas”. Y aseguró que continuará con la construcción del metro con una segunda línea hacia Engativá y después hacia Suba “la buena noticia es que el metro es una realidad, la primera línea de 24 kilómetros es una realidad. Hice parte del equipo que consiguió la empresa. No voy a detener, no voy a negociar ni una sola coma”.

También mencionó el tema de seguridad y resaltó que esta administración acabó con focos de drogas e inseguridad como el Bronx, Cinco Huecos, la olla de María Paz y El Amparo “en Bogotá hay alrededor de 9 mil habitantes de calle y en el Bronx había mil. Esta administración aumentó el rubro para atender esto, incluso 700 del Bronx se han rehabilitado” contó.

Sobre el desafortunado comunicado del caso Rosa Elvira Cely dijo que “es algo que me acusan injustamente, yo no hice el comunicado, no lo aprobé y no estoy de acuerdo con eso. Yo rechazó totalmente eso, a las mujeres no se les puede revictimizar, rechazo todo eso. Y no lo avalé ni lo firmé”.

Por otra parte, habló del asesinato de su madre, “Ha sido un dolor que llevó en el corazón. Tuve que reconciliarme con Dios, porque yo sentí que él me había quitado a mi mamá” y afirmó que “Perdoné a Pablo Escobar”.

Finalmente trató temas fundamentales de la ciudad y afirmó que no habrán toros, “yo quiero preservar la vida de seres humanos, naturaleza y animales”; de igual forma, aseguró que el Pico y placa como está actualmente y que, no talará árboles, “haremos de Bogotá un Distrito Ambiental y tendremos buses eléctricos.