Crimen organizado y Eln, los retos del 2017: Mindefensa

El ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, indicó que los retos para las Fuerzas Militares en el 2017 son el crimen organizado y la guerrilla del ELN.

En un saludo navideño a las tropas en Tolemaida, Villegas indicó que estos retos son "para garantizar a los colombianos más seguridad ante el crimen organizado, que no ha crecido y no podemos dejar crecer, y por supuesto un ELN que no entiende que la hora de la lucha armada en Colombia se acabó y que nuestras fuerzas tienen el poder suficiente para convencerlos de que su puesto está en la política. Vamos a asumir en el 2017 ese par de responsabilidades".





Además, envió un mensaje a las disidencias de las Farc al decir que "ellos saben cómo combaten nuestros hombres y están notificadas de que tendrán todo el poder del Estado persiguiéndolos".