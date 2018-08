Crisis migratoria, tema de reunión entre autoridades de Colombia, Perú y Ecuador

Las autoridades migratorias de Colombia, Perú y Ecuador se reunirán el lunes y martes de la próxima semanaen Bogotá, para analizar la crisis generada por la migración de venezolanos en la región.

El director de Migración Colombia, Christian Krüger, explicó que, "el éxodo de ciudadanos venezolanos no es un problema exclusivo de Colombia, de Perú, de Ecuador o de un sólo país. Este es un problema de la región y como tal debemos abordarlo. Los ciudadanos venezolanos no están dejando su país por gusto, sino como consecuencia de una serie de políticas de expulsión generadas por Nicolás Maduro. Exigirle pasaportes a una nación que no cuenta con ellos y cuyo Gobierno no facilita la expedición de este documento, es incentivar la irregularidad".

Agregó que se deben buscar soluciones comunes "que permitan tener una migración identificada, ordenada y segura en la región" y recordó que Perú y Ecuador han impuesto medidas en los últimos días como la solicitud de pasaporte a los venezolanos.

Según Krüger, esto ha ocasionado que el paso de estos extranjeros por los puestos de control habilitados en Colombia disminuya, mientras que el cruce irregular por la frontera aumente.

"Queremos hacerle un llamado a los ciudadanos venezolanos para que respeten la normatividad migratoria de cada país y para que no expongan su integridad en este tipo de travesías. La topografía y el clima de la región son inclementes y pueden llegar a costarles la vida", dijo Krüger.