Críticas a Peñalosa por haber excluido a congresistas de reunión de trabajo

La decisión del Alcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa, de no invitar a cuatro congresistas al almuerzo de trabajo que sostuvo con la bancada de representantes por Bogotá recibió duras críticas.

El representante a la Cámara del Polo Democrático, Germán Navas, quien fue uno de los congresistas excluidos de la reunión, criticó la decisión de Peñalosa, a quien calificó como un déspota.

"Es conocido el despotismo de Peñalosa con quienes hemos criticado su gestión. Por fortuna no me llegó la invitación porque de todos modos no hubiera ido", señaló Navas.

La representante Juanita Goebertus decidió no asistir a la reunión de trabajo por la exclusión de Navas, David Racero, María José Pizarro e Inti Asprilla.

"En mi opinión, la polarización política en la que ha caído la ciudad afecta la calidad de vida de todos los bogotanos", señaló la congresista en una carta enviada al Alcalde Mayor.