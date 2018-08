Críticas desde Cambio Radical a proyecto anticorrupción del Gobierno

El senador de Cambio Radical, Germán Varón Cotrino, hizo duras críticas al proyecto presentado por el Gobierno para hacer imprescriptibles los delitos contra la administración.

El congresista aseguró que esta iniciativa va en contravía de tratados internacionales suscritos por Colombia y se preguntó qué hacer frente a otros delitos de mayor envergadura que tienen término de prescripción.

"No pretendemos que haya impunidad frente a estos delitos pero hay que entender que surgen de tratados internacionales, de un bloque de constitucionalidad que el país ha respetado y no encontraríamos razón para explicar por qué estos delitos no prescriben y otros como el homicidio o la violación sí lo hacen", señaló Varón.

El senador también señaló que la imprescriptibilidad de estos delitos podría abrir la puerta a la impunidad por la vía de la delación de las decisiones judiciales.