Críticas desde la "Colombia Humana" a anuncios sobre gabinete de Duque

La excandidata vicepresidencial Ángela María Robledo criticó el nombramiento de Nancy Patricia Gutiérrez como Ministra del Interior y dijo que, aunque fue absuelta en el proceso que se llevó en su contra por parapolítica, le preocupan los señalamientos que se han hecho en su contra.

"A nosotros nos asiste enorme preocupación que una persona que tuvo esas acusaciones llegue a esa dignidad. Aunque fue absuelta, queda una gran sombra", señaló.

Robledo también crítico la extracción gremial de algunos de los ministros que integrarían el gabinete del presidente electo Duque y se mostró especialmente preocupada por la posible llegada de Guillermo Botero al Ministerio de Defensa.

"Él fue un adalid del 'No' a la paz. Me pregunto cuál es el papel que va a jugar en medio de un clamor nacional e internacional para que Iván Duque no haga trizas los acuerdos de paz", añadió Robledo.

Los otros nombramientos del gabinete de Iván Duque: