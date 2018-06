¿Cuál será el camino de la oposición en el nuevo Gobierno de Colombia?

Tras la victoria del candidato del Centro Democrático, Iván Duque, en las elecciones presidenciales de este domingo 17 de junio, se plantea un panorama incierto para la oposición en Colombia.

Con la mayoría de asientos del partido Centro Democrático, liderado por el expresidente Álvaro Uribe Vélez, en el Congreso colombiano, la oposición de este nuevo Gobierno no tendrá un camino fácil para hacer vigilancia y contrarrestar los proyectos de ley propuestos por el partido dirigente.

Para el analista Javier Leonardo Garay, doctor en Ciencias Políticas de la Université Paris-Est Marne, la oposición en este caso dejará de estar formalizada dentro de las organizaciones estatales como el Congreso y el Ejecutivo pero sí tendrá un peso muy fuerte en la sociedad civil y en la opinión pública.

“No es tanto una cuestión de números en el Congreso sino más bien de la capacidad de la oposición para movilizar a la opinión pública que seguramente será muy crítica y le generará muchas limitaciones a este nuevo Gobierno”.

Ante la posibilidad de que se cree una coalición de las diferentes fuerzas de la oposición, encabezada por partidos como el Polo Democrático, el Partido Verde y el movimiento Colombia Humana, el analista Garay lo ve poco factible por los egos y las diferentes posiciones y visiones sobre diversos temas.

“Creo que es posible que estas fuerzas se unan para ciertos temas relacionados con los derechos individuales como los derechos LGBTI, la discusión sobre el aborto y el uso de la marihuana recreativa, pero para otros temas la afinidad no es tan clara, como por ejemplo la discusión sobre Bogotá y el conflicto armado”, menciona el analista.

Con relación a los principales retos que tiene la oposición frente a este nuevo Gobierno, Garay menciona que los dos asuntos prioritarios son el futuro de la implementación de los acuerdos de paz y la posición del nuevo Gobierno frente a los pequeños avances frente a los derechos individuales.

“Aún no sabemos cuál será el papel de personajes como la exfiscal Viviane Morales y el exprocurador Alejandro Ordoñez, quienes representan la oposición a los avances en materia de derechos de algunos grupos minoritarios", comenta el analista político.

La ruta de Petro para ser presidente en 2022

“Por ahora no ganamos” fueron algunas de las palabras más contundentes del discurso de este domingo del candidato de izquierda Gustavo Petro, quien con ocho millones de votantes se posiciona de una manera histórica como la fuerza de izquierda con mayor apoyo en la sociedad civil para combatir la clase política tradicional del país.

“Petro no la tiene muy difícil porque no depende tanto de lo que haga o no haga el nuevo gobierno de Duque, sino que ya existen unas creencias sobre este Gobierno como es una continuidad de Uribe en el poder y por eso todo lo que diga será usado en su contra. En ese sentido, para Petro será fácil usar esto a su favor, acompañado de su retórica y el apoyo de una importante parte de la ciudadanía”, agregó Garay.

Sin embargo, con una política tan dinámica como la colombiana nada está asegurado y en cuatro años estos ocho millones de votantes podrían movilizarse hacia otras propuestas y fuerzas políticas.