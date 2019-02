Cuando oí las grabaciones de Juan Pablo Bieri, me puse muy triste: Santiago Rivas

Por primera vez después de que se conocieran los audios en los que Juan Pablo Bieri, gerente de RTVC, pedía sacar de la parrilla el programa “Los puros criollos”, Santiago Rivas, presentador del producto audiovisual, explicó qué sintió después de todo el escándalo.

“Me reacción en twitter es exactamente lo que sentí, me sentí muy triste. Me sorprendió que existiera el audio” afirmó. Además, aseguró que es muy frustrante “que estemos todos en un escenario así, no tiene sentido que pasen este tipo de cosas”.

Sobre la frase que dice Bieri en el que afirma que Rivas está “mordiendo la mano que le da de comer”, el presentador explicó que “pensar que por estar contratando a alguien le está haciendo un favor, esto ha permeado todos los trabajos en Colombia y es algo que está mal”.

Además aclaró que ha hecho Los Puros Criollos de manera freelance y nunca ha tenido un contrato directo con el canal Señal Colombia.

De igual manera, Rivas señaló que el problema es “que uno debería tener derecho a burlarse, el derecho a la libertad de prensa mientras uno no le haga daño a nadie, eso debe estar garantizado”.

Rivas también afirmó que la aceptación de la renuncia de Bieri no le produce alegría “Lo que pienso ahora es que fui casi que muy preciso de lo que dije en diciembre y que después desató todo esto”.

El presentador destacó además que “frente a censura Duque debe tener firmeza y coherencia”.

Por su parte, Pedro Vacca, director de la FLIP afirmó que si hubo censura y destacó que “Los puros criollos se pudo ver gracias a la reacción de la gente y no a Bieri” lo cual supuso un gran error.

Sobre las acusaciones del modo en el que se consiguieron los audios de la reunión Vacca aclaró: “usted cede sus derechos de su privacidad cuando se tratan de temas relacionados con el interés público. Quienes obtuvieron acceso a ese audio no sacaron cosas de la vida familiar o intima del señor Bieri”.

También el funcionario destacó “a esto se le está dando un drama, cuando la voz del presidente debe aprovechar este momento para llamar al dialogo social y donde ese dialogo está trazado por la libertad de expresión”.

Finalmente Rivas concluyó que “lo que vale la pena es poner el lente en la ley MinTic y también en lo que está pasando dentro de RTVC” y aseguró que no sabe si va a haber una nueva temporada de Los Puros Criollos.