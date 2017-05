Cuando Santos no soborna instituciones del Estado compra fallos de los Magistrados: Uribe

El expresidente de la República, Álvaro Uribe Vélez, desde Medellín hizo un llamado a prestarle atención a “la independencia de las instituciones del Estado”, pues explicó que “cuando Santos no las soborna, entonces sale a quejarse o a compra los fallos de los Magistrados con amiguismo y con prebendas, o sale a quejarse cuando los fallos de los magistrados son contrarios”.

Así mismo, fue enfático en que se hace necesario recuperar totalmente “la independencia de las instituciones y el pluralismo participativo”, pues a su modo de ver, no puede ser que acá haya otro Chavez. Uribe Vélez, manifestó que “lo que pasa es que aquel expropiaba los medios y les exigía a los que no expropiaba, venderle ese medio a un amigo del gobierno. Aquí los persiguen con multas de la superintendencia cuando no se dejan sobornar”.

De igual forma, el expresidente Uribe señaló que no entiende por qué una persona que a su modo de ver debería dar ejemplo en Colombia, como el rector de la Universidad Externado, el doctor Juan Carlos Henao, está criticando al magistrado Carlos Bernal.

Para el senador del Centro Democrático, “el doctor Juan Carlos Henao se siente dueño del magistrado Bernal. El doctor Juan Carlos Henao ha sido uno de los principales asesores del Presidente de la República en este proceso y ahora sale bravo porque Bernal no votó en la Corte Constitucional como el exmagistrado Henao quería. Muy grave, entonces el gobierno, sus asesores y las Farc lo que quieren es Magistrados de la Corte Constitucional de bolsillo. ¿Y el país se tiene que oponer a eso?”.

El dirigente político agregó, “nosotros votamos por el magistrado Linares y el magistrado Linares ha aprobado allá todo lo que se le ha ocurrido al Gobierno en favor de las Farc. Que mal ejemplo. Que las Farc den mal ejemplo, póngalo a un lado pero que el Presidente de la República y su asesor Juan Carlos Henao, rector de la Universidad Externado, estén dando ese ejemplo con semejantes reclamos, es muy mal presidente para Colombia”.

Por otro lado, el expresidente Uribe Vélez fue enfático en que “nosotros reivindicamos el principio de la independencia institucional, justicia y seguridad van de la mano. Un país sometido por el terrorismo no es capaz de tener justicia eficaz y por supuesto la derrota de la criminalidad con el factor cohesivo de las Fuerzas Armadas, de la Policía no es sostenible en el largo plazo, si una gran justicia”.

Finalmente, el congresista antioqueño, señaló que el discurso del Centro Democrático no es un discurso extremista, pero si un discurso definido. Y que ellos, como Centro Democrático, reivindicaron “la seguridad que es un valor democrático, la inversión privada y el emprendimiento que son supuestos sin los cuales no se consigue un tercer elemento: El mejoramiento social del país”.