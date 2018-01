Dane entrega primer balance sobre el censo 2018, que inició el pasado nueve de enero

El Departamento Administrativo Nacional de Estadística, Dane, manifestó en su más reciente informe sobre el Censo 2018 que empezó el pasado 9 de enero, que hasta la mañana de este viernes un total de 62.574 hogares habían sido censados y que en proceso se encuentran 25.656 hogares, cifra que calificó de positiva el director de la entidad, Mauricio Perfetti.

En cuanto a los rumores que han empezado a rondar por las redes sociales acerca de que la información recogida en este proceso será utilizada para hacer política y otros fines distintos a obtener datos de la población colombiana, el jefe del Dane, Perfetti, expreso que esa información es totalmente errónea y recordó que el Departamento Administrativo Nacional de Estadística se encuentra cubierto por la ley de secreto estadístico, el cual permite que la institución se niegue rotundamente a entregar los datos que adquiera durante el proceso de medición.

Ante las quejas que recibió W Radio de varios oyentes sobre el por qué dentro del censo no se incluyeron preguntas de orientación sexual, el Dane confirmó que estas preguntas no son de fácil respuestas para algunas poblaciones o ciudadanos del país, siendo esta la principal razón de la no inclusión de dicha clase de preguntas dentro el proceso estadístico que se desarrolla a nivel nacional.

Finalmente, Perfetti, expresó que la plataforma virtual de la entidad se encuentra en total funcionamiento y que la congestión que se presentó hace algunos días ya fue superada completamente. A la fecha 3 mil ciudadanos están diligenciando el cuestionario por minuto.