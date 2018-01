De La Calle definirá si participa en consulta interpartidista

Desde Cali, el candidato a la Presidencia Humberto de La Calle precisó que el próximo lunes 22 de enero anunciará su futuro político y responderá a los candidatos de otros partidos que lo han invitado a ser parte de la consulta interpartidista.



"Tenemos que resolver lo de aquí al 22, o sea que estamos al borde de una decisión. Yo por el momento estoy haciendo es consultas con el director del partido que es el doctor Gaviria, con muchos congresistas porque esta no es una decisión simplemente personal" señalo De La Calle.



El candidato también resaltó que dada una alianza se debería gestar entre quienes estuvieron a favor de la paz.



"Los del sí deberíamos estar todos juntos, ahora no se ha podido, pero a mí me parece que eso es lo que hay que hacer porque necesitamos ganar en primera vuelta o clasificar a la segunda vuelta para que no vuelvan trizas los acuerdos", dijo el candidato presidencial del liberalismo.