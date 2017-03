De la Calle respaldó a quienes elegirán a los magistrados de la JEP

Desde España, el exjefe negociador del Gobierno en la Habana, Humberto de la Calle, rechazó las críticas que diversos sectores han expresado por la supuesta parcialidad del comité de selección de los magistrados de la JEP, por una reunión que habrían sostenido con miembros de las Farc.

«Hay una imparcialidad y una autonomía evidentes. Estamos hablando de personas impecables(....) se reúnen con todo el mundo, también hablaron con el Presidente. Francamente me parece que esa crítica sí es descabellada, qué tal que la independencia de uno dependa de que no le hablen, eso no tiene sentido. Lo que prometimos lo cumplimos, ahí no hay intercambio de impunidades no es cada parte nombrando los suyos y claro que oyen, tienen que oir, me parece que es una crítica irrisoria e injustificada», expresó.

Dicho comité está compuesto por José Francisco Acuña, delegado de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia; Diego García Sayán, delegado por el Secretario General de Naciones Unidas; Álvaro Gil Robles Gil, delegado por el Presidente de la Corte Europea de Derechos Humanos; Juan Méndez, designado por la delegación en Colombia del Centro Internacional de Justicia Transicional, (ICTJ); Y Claudia Vaca, delegada por la Comisión Permanente del Sistema Universitario del Estado.