¿Deben los medios llamar “dictador” a Nicolás Maduro, como lo sugirió Marta L. Ramírez?

Un trino de la vicepresidenta de Colombia Marta Lucía Ramírez, en el que sugirió que al recién posesionado presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, no se le debe llamar “Presidente” en los medios de comunicación, sino “Dictador”, abrió la discusión sobre la manera en que se aborda la situación de Venezuela por parte de los medios en Colombia.

El tema llegó a los micrófonos de Partida W, con los periodistas Omar Rincón y Salud Hernández.

Rincón dijo que los medios de comunicación no pueden lanzarse a rotular, de manera informativa, como "dictador" a cualquier Presidente, pues el periodismo debe estar sujeto y respetar las reglas de juego de las sociedades. Fue enfático en que la existencia de una oposición que también es electa, como el caso de la Asamblea Nacional de Venezuela de mayoría opositora, termina legitimando la formalidad de las democracias. Indicó que el cubrimiento de la situación que vive ese país por parte de los medios de comunicación colombianos ha sido equivocado, porque -según él- han aburrido a los televidentes por el exceso de noticias sobre Maduro y la actualidad sociopolítica allá, y la falta de agenda cotidiana local.

Por su parte, Hernández argumentó que Nicolás Maduro no tiene ninguna legitimidad como mandatario de los venezolanos, no solo desde que se posesionó para su segundo mandato, sino desde que desconoció el poder legislativo con la Asamblea Nacional Constituyente. Expresó que sí se puede llamar "dictador" a Maduro, dado que en Venezuela -desde el ascenso de Hugo Chávez al poder- no existen medios de opinión libres y se encarcelan a líderes opositores. Señaló que el hecho de que en un país hayan elecciones, no significa per se que haya democracia, pues en otros países (como Chile y España) dictadores como Augusto Pinochet y Francisco Franco se mantuvieron en el poder aun con elecciones.