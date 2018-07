Declaración de "Monoleche" hace parte de un nuevo montaje en mi contra: Iván Cepeda

El senador Iván Cepeda le salió al paso a las declaraciones de Ignacio Roldán, alias "Monoleche", y negó que haya intentado contactarlo para que declarara contra los hermanos Álvaro y Santiago Uribe Vélez.

El congresista aseguró que se trata de un montaje en su contra "para diluir el efecto del llamado a indagatoria a Álvaro Uribe y Álvaro Hernán Prada" y dijo estar dispuesto a responder frente a la justicia.

"No conozco 'Monoleche' ni lo he buscado y estoy listo a responder en los estrados judiciales. No me tengo miedo a la Corte Suprema como sí lo tiene Álvaro Uribe", señaló Cepeda.

El exlíder paramilitar declaró, en el marco del juicio contra Santiago Uribe, que Pablo Hernán Sierra, conocido con el alias de "Alberto Pipintá" le habría ofrecido beneficios económicos y jurídicos a él, a alias el Alemán, a alías Hasbún y a Ernesto Báez, a nombre de Cepeda, para que declarara contra los Uribe Vélez.

