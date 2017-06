Decomisan 10 mil dólares a guerrilleros de las Farc en el Huila

Las autoridades decomisaron 10 mil dólares a cinco guerrilleros de las Farc que se movilizaban por una vía de Garzón, en el departamento del Huila.

Según confirmó la guerrilla, los subversivos hacen parte de una orquesta y el dinero se les entregó para sus necesidades durante su participación en las fiestas de san Pedro, en Neiva.

Lo confirmado por la Policía hasta el momento es que las cinco personas se movilizaban en un campero y fueron requisadas en un puesto de control donde se les encontraron los 10 mil dólares.

Según la Policía, aunque estas personas no pudieron explicar el origen de los dólares, no se les encontraron antecedentes judiciales y no se identificaron como miembros de las Farc.

Por esta razón, el dinero fue decomisado y entregado a la Fiscalía y las personas no fueron capturadas.

Los subversivos se dirigían desde la zona veredal de La Carmelita,en Putumayo, hacia Neiva, para las fiestas de San Pedro.