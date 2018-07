Defensa de Álvaro Uribe asegura que audios de Monsalve fueron enviados a RTVC

La defensa del ex presidente Álvaro Uribe Vélez informó que supuestamente la esposa de Juan Guillermo Monsalve radicó, en el mes de febrero, los audios entre este y el abogado Diego Cadena ante la Corte Suprema de Justicia.

Cabe señalar que Monsalve es uno de los testigos estrella en contra de Santiago Uribe Vélez, hermano del hoy senador y líder del Centro Democrático.

Según la versión de la defensa de Uribe, el magistrado José Luis Barceló no envió estos audios a un laboratorio forense sino que los mandó a RTVC. Por este motivo, argumentarán que esta prueba no debe ser tenida en cuenta, al considerar que RTVC no es policía judicial.

Los abogados del expresidente además aseguraron que estos audios fueron objeto de una manipulación.

