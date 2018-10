Defensa de Andrade pide excluir el delito de celebración indebida de contratos

Jesús Albeiro Yepes, abogado de Luis Fernando Andrade Moreno, exdirector de la Agencia Nacional de Infraestructura, hizo la petición ante un juez.



Según el abogado la Fiscalía no argumentó el cargo y luego lo presentó de manera sorpresiva.



“Eso no estaba en la imputación debe retirarse y también quiero decir que el señor procurador (Dagoberto) preguntó y manifestó su extrañeza sobre el particular y creo que muy respetuosamente pidió claridad y corrección”.



Andrade es investigado dentro del caso Odebrecht.