Defensa de Andrés Felipe Arias da memorando en contra de su extradición

Básicamente las líneas de la defensa son que Arias es un perseguido político, que es inocente de los cargos por los que fue condenado, además de cuestiones estrictamente legales, empezando por el hecho de que, según los abogados, el tribunal donde se ventila el caso no tiene jurisdicción para decidir la entrega del exministro a Colombia.



Entre otras cosas, la defensa hace hincapié en que Arias fue un "blanco específico" de las acusaciones "políticamente motivadas" contra el expresidente Álvaro Uribe y sus colaboradores, surgidas después de que Juan Manuel Santos asumió la Presidencia en 2010.



Los abogados también dicen que el Departamento de EE.UU. "sabía" que el tribunal que condenó a Arias por el escándalo conocido como el caso "Agro Ingreso Seguro", estaba "politizado" y que "eso explica" que la Embajada estadounidense ayudase a que el exministro llegara a este país en busca de asilo, según el documento judicial al que Efe tuvo acceso.



En otro punto de la parte "política" del documento se señala que Arias todavía hoy teme represalias derivadas de su apoyo a la política uribista de mano dura contra grupos armados.



El memorando fue presentado en la fecha en que vence el plazo ampliado otorgado por el juez John O'Sullivan, quien está a cargo del proceso de extradición de Arias.



El exministro llegó a EE.UU. en junio de 2014, unos pocos días antes de ser condenado en ausencia en su país a más de 17 años de cárcel y una multa de más de 15 millones de dólares, y poco después solicitó asilo político, pero en agosto de 2016 fue detenido en razón de una solicitud de extradición presentada por Colombia.



Arias estuvo en principio detenido, pero el juez Sullivan le concedió la libertad bajo fianza en noviembre pasado.



Su caso ha sido usado como ejemplo por la defensa del expresidente panameño Ricardo Martinelli, quien está detenido en Miami desde el 12 de junio para ser sometido a un proceso de extradición a Panamá, en este caso no como condenado sino como acusado.



El memorando de la defensa dedica sus primeras páginas a contar lo que significó la presidencia de Álvaro Uribe (2002-2010) para Colombia, sus buenas relaciones con Estados Unidos, su combate a la guerrilla y su colaboración en la lucha contra el narcotráfico.



También resaltan que Arias estudió en una universidad de EE.UU. y a su regresó a Colombia llegó a ser un estrecho colaborador de Uribe, de quien fue ministro de Agricultura y hasta llegó a ser "elegido" por él como el candidato presidencial del uribismo.



Asimismo, dicen que perdió la nominación debido al escándalo desatado con el caso de "Agro Ingreso Seguro", y mencionan que el primer lugar donde aparecieron las denuncias fue en un medio de la familia Santos, quien finalmente fue el candidato, ganó las elecciones y llegó a la Presidencia.



El escándalo saltó al conocerse que varias familias de terratenientes se habían aprovechado de un programa de subsidios dirigido a agricultores que instalasen sistemas de riego en sus tierras con el fin de aumentar la productividad.



El programa, que era manejado por el Instituto Interamericano de Cooperación Agraria (IICA), estaba dirigido a pequeños propietarios, pero grandes terratenientes hicieron trampa, dividiendo sus fincas, para recibir los subsidios.



Arias siempre ha defendido su inocencia y afirmado que no se benefició ni supo de esas trampas.



En la parte técnica del memorando, los abogados David Oscar Markus, Ricardo J. Bascuas y Marc David Seitles subrayan, entre otras muchas cosas, que la solicitud de extradición no cumple con el requisito de que un representante del Estado demandante jure que todo lo dicho es cierto y la califican de "demanda anónima".