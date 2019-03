Defensa de Carlos Mattos celebra decisión de juez

"Su defensa ha argumentado y seguirá haciéndolo, que no se violó ley alguna por parte de su cliente...En el día de hoy un juez de garantías no sólo se abstuvo de imponer medida de aseguramiento en su contra, sino que además, afirmó que no existía inferencia razonable de autoría, esto no es otra cosa que la inexistencia de delito alguno."

La defensa agrego que seguirán respondiendo "cada ataque de la fiscalía desde lo jurídico y ante las autoridades Colombianas y españolas."