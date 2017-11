Definidos árbitros para solucionar polémico desacuerdo en Vía de la Prosperidad

Ramiro Saavedra, ex presidente del Consejo de Estado; Luis Berrocal, ex magistrado auxiliar de la misma corporación y José Pablo Durán, ex procurador judicial de la Procuraduría General de la Nación, serán los encargados de mediar entre la gobernación del Magdalena y el Consorcio Ribera Este sobre el controversial contrato número 617.

Dicho contrato tiene por objeto el mejoramiento de la Vía Palermo – Sitio Nuevo – Remolino – Guaimaro, tramo históricamente conocido como la Vía de la Prosperidad.

Desde el pasado 30 de octubre, este tribunal se instaló en Bogotá, en el marco del proceso de normalización de dicho contrato que se suscribió el 12 de agosto del 2013.

La Gobernación del Magdalena ha llevado a cabo diversas mesas de trabajo para buscar un acuerdo bilateral de interpretación de las cláusulas contractuales pero sin lograr un punto de acuerdo final, por lo que decidió finalmente acogerse al Tribunal para que revise y dirima las diferencias.

A través del abogado Gonzalo Suárez Beltrán, la Gobernación presentará en demanda de reconvención sus pretensiones contractuales y procesales.

El Consorcio Ribera Este, representado legalmente por Gary Espitia, lo integran las empresas Assignia Infraestructuras, Compañía de Servicios y Negocios, Constructora FG y Consultores del Desarrollo.