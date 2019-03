Definitivamente Santos es el hombre más mentiroso de la política: José Obdulio Gaviria

El senador de la República y quien milita en el Centro Democrático, José Obdulio Gaviria, desmintió la afirmación del ex presidente Juan Manuel Santos, quien señaló que durante su primer mandato Gaviria "me llamó por la línea directa de Presidencia -el llamado falcón- y me pidió, como lo más normal, que interceptara las comunicaciones de la senadora liberal –cercana a Hugo Chávez– Piedad Córdoba. Me negué rotundamente, le pedí que nunca me hiciera ese tipo de solicitudes y jamás me volvió a repetir la petición. Tal vez fue por eso que usaron el DAS y no la inteligencia militar para las chuzadas que luego saldrían a la luz”.

“Eso es mentira”, primero, “porque todos los que me conocen saben que no soy de estar llamando. Quien sí lo hacía e iba a mi despacho era Santos”, además “Mi papel era el de escritor, de resolver inquietudes. Nunca dirigí, nunca tuve funciones administrativas y menos la de orientar políticas en ningún ministerio”.

“Juan Manuel Santos es el hombre de la política de Colombia más mentiroso, él lo único que hizo fue utilizar la imagen de favorabilidad del presidente Álvaro Uribe para llegar a la Presidencia”. "Santos nunca fue líder y lo único que hizo fue apoyarse en su soberbia", además dijo que el ex mandatario "nunca tuvo la capacidad para enfrentarse a los colombianos" y que lo único que logró “fue aprenderse el discurso del presidente Uribe para llegar al poder”.