Delegación de Eln asegura que el Gobierno congeló los acuerdos de esta semana

En un comunicado difundido a través de la red Twitter, el Eln sostuvo que también persisten "distancias" en las conversaciones sobre el capítulo de "Dinámicas y Acciones Humanitarias", por lo que las partes no llegaron a acordar un mandato sobre el tema.



Recordó, no obstante, que las partes convinieron en incluir en la Agenda de negociaciones el tema del "cese bilateral" de hostilidades, aunque los diálogos, que se celebran en la capital ecuatoriana, aún no se centrarán en ese aspecto.



El pasado martes, ambas partes llegaron a acuerdos "sobre pedagogía y comunicaciones para la paz, grupo de países de apoyo, acompañamiento y cooperación", señaló la delegación negociadora del Eln al precisar: "Seguimos trabajando para el desminado humanitario".



Insistió en que, "al persistir las distancias, la delegación del Gobierno decidió, unilateralmente, congelar la implementación de los acuerdos firmados y pactados esta semana, con lo que pretende posesionar otros criterios diferentes a los acordados hasta ahora, que son la celeridad y rigurosidad en las conversaciones", agregó.



Además, señaló que en cuanto al tema de "Dinámicas y Acciones Humanitarias", las partes no lograron "acordar el mandato para esta sub-mesa, debido a que la delegación del Gobierno argumenta que tiene capacidades limitadas para hacer acuerdos que prevengan el genocidio en curso".



Asimismo, sostuvo el grupo guerrillero, que los negociadores del Gobierno colombiano "eluden tratar el paramilitarismo en este punto".



De otro lado, en su texto, el Eln aseguró que ambas partes convinieron en "incluir en la Agenda de la mesa el punto relativo al cese bilateral, sin entrar todavía en materia".



También dijo que "las partes dimos instrucciones a la submesa de Participación para completar lo concerniente a las auditorías preparatorias, establecer un cronograma para las mismas e intercambiar (criterios) sobre metodologías para la participación".



Las delegaciones del Gobierno colombiano y del ELN abrieron el pasado 7 de febrero, en un valle cercano a Quito, un proceso de diálogo encaminado a terminar con el enfrentamiento que han mantenido durante más de 52 años.



Ese proceso de conversaciones se celebra con Brasil, Chile, Cuba, Noruega y Venezuela como países garantes.



El jefe negociador del Gobierno colombiano, Juan Camilo Restrepo, sobre los acuerdos alcanzados esta semana en Quito, consideró como un "comienzo interesante" el haber protocolizado los entendimientos sobre "pedagogía conjunta de la paz y constitución fondo países amigos".



Restrepo, el pasado miércoles en su cuenta de Twitter, escribió que esos son "los dos primeros eslabones que conjuntamente se acuerdan (Gobierno y ELN) en la construcción de la cadena de la paz".



"Quedan muchos eslabones hacia adelante por construir conjuntamente, pero es un comienzo interesante este de los dos primeros eslabones", agregó el jefe negociador del Gobierno colombiano.