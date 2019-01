Delegación del ELN no pedirá asilo en Cuba y volverán al monte

El jefe negociador de paz del Ejército de Liberación Nacional (ELN) en Cuba, Israel Ramírez, alias "Pablo Beltrán", aseguró que tras la reactivación de las órdenes de captura los 10 integrantes del equipo no pedirán asilo político en la isla sino que volverán a sus campamentos en Colombia.



El asilo, dijo Ramírez en entrevista con Caracol Radio, "está prohibido en el ELN", por lo que "si se sufre persecución política por las ideas revolucionarias nos vamos a las montañas. Eso es lo mejor".



El líder guerrillero aclaró que "si uno quiere que Colombia cambie no puede salirse del país", motivo por el cual los insurgentes tratarán de "crear las condiciones para retornar a los campamentos", que es lo que ordena "el reglamento el Comando Central del ELN".



Las declaraciones de Ramírez se dan luego de que el pasado 18 de enero el presidente de Colombia, Iván Duque, anunciara la reactivación de las órdenes de captura de los negociadores que están en Cuba como consecuencia del atentado terrorista que un día antes dejó 20 muertos y 68 heridos en la Escuela de Cadetes de Policía General Santander, de Bogotá.



Los diálogos de paz con el ELN fueron iniciados por el anterior Gobierno colombiano en febrero de 2017 en Quito, pero en mayo de 2018 se trasladaron a La Habana donde la última ronda de conversaciones concluyó el pasado 3 de agosto.



Al asumir la Presidencia, el 7 de agosto, Duque anunció que revisaría la conveniencia de seguir con esas negociaciones, que desde entonces están suspendidas por la exigencia del Gobierno al ELN de que termine todas sus actividades criminales, especialmente el secuestro.



Este viernes el Gobierno de Cuba descartó que los negociadores participaran en el atentado e instó a respetar el protocolo establecido para su retorno a Colombia.



Sin embargo, Duque consideró que el acuerdo no tiene validez por haberlo pactado el anterior Gobierno y debido a la gravedad del atentado de Bogotá.



El protocolo especifica que "si se rompen los diálogos de paz los países (garantes) y las partes contarán con 15 días a partir de su anuncio para planear y concretar el retorno a Colombia de los miembros representantes de la delegación del ELN".



Ante lo anterior, alias "Pablo Beltrán" sostuvo que "la delegación hará hasta lo imposible para que el diálogo se mantenga".