Desde Austria, Santos arremetió contra las elecciones de Maduro

En rueda de prensa desde el palacio presidencial de Austria, el presidente Juan Manuel Santos reiteró que Colombia no reconocerá los resultados de las elecciones presidenciales convocadas por Nicolás Maduro en Venezuela, si persiste la falta de garantías.

“La decisión reciente de convocar unas elecciones sin dar las garantías necesarias para que la oposición pueda participar, con reglas de juego inaceptables, pues esa decisión tiene que ser rechazada por la comunidad internacional (...) creo que el comunicado que emitieron los cancilleres del grupo de Lima frente al caso venezolano es bastante claro. Si no hay elecciones transparentes, si no hay las garantías, el grupo de Lima continuará con la posición de no reconocer lo que salga de cualquier procedimiento que no tenga la suficiente legitimidad”, afirmó el presidente agregando que "Venezuela se convirtió en dictadura".

Sobre el “lobby” que el gobierno fue a realizar a Austria, en el marco del ingreso a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), el presidente austriaco, Alexander Van Der Bellen, dijo que cada país está convencido de que va a lograr sus objetivos, sin decir comentarios a favor o en contra sobre nuestro ingreso. Pero Santos dijo que hay buena disposición de parte de Austria para el ingreso del país.

“Agradecemos mucho la buena disposición para el acceso de Colombia a la OCDE, ya estamos en el proceso final y eso le va a dar a los empresarios austriacos unas garantías y unas reglas de juego. Lo mismo a los trabajadores colombianos, garantías y reglas de juego de mutuo beneficio”, dijo el presidente colombiano.

Van Der Bellen expresó: “Del lado colombiano, ellos están interesados en un acuerdo de libre comercio entre Colombia y la Unión Europea. Falta que Austria lo ratifique, hasta este momento Austria no lo ha ratificado. Colombia también ha expresado su interés en volverse miembro de la OCDE y por parte de Austria estamos interesados en firmar un acuerdo de doble tributación con Colombia, para también tener un acuerdo de protección de inversionistas en ambos países, y estamos convencidos de que vamos a lograr estos objetivos porque son de interés para ambos países”.