Desde el Congreso piden investigar plan para hacer desertar a guerrilleros de las Farc

El senador del Polo Democrático, Iván Cepeda, pidió que se investigue si detrás de los hechos que dejaron a un militar herido en una zona veredal en el departamento de Guaviare hay un plan para hacer desertar a guerrilleros de las Farc.



Cepeda aseguró que "en la zona veredal de Colinas se han presentado denuncias sobre la forma como están intentando que guerrilleros de las Farc deserten. Esta denuncia no ha tenido eco", señaló el senador.



Cepeda añadió que "no es posible que personas no autorizadas pasen los filtros de seguridad de estas zonas veredales".



El Ministro de Defensa calificó como "un error" el ingreso de personal uniformado a esta zona veredal pero precisó que el cese al fuego bilateral no se verá afectado.