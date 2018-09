Desde el gremio ganadero de Unaga, llegan críticas a los TLC suscritos por Colombia

La Unión Nacional de Asociaciones Ganaderas de Colombia, Unaga, en su más reciente análisis de coyuntura comercial, reveló que la amplia inserción al comercio internacional que se ha venido dando durante la última década, gracias a los Tratados de Libre Comercio, no ha cumplido con las expectativas de desarrollo y modernización de la ganadera colombiana ni ha incrementado la participación de los productos bovinos colombianos en los mercados externos.

Según Ricardo Sánchez, presidente de la agremiación, la evidencia más notable del bajo desempeño de los TLCs es el déficit comercial creciente en los productos bovinos procesados o beneficiados, haciendo referencia a carne y lácteos, en contraste a años anteriores a la firma del Acuerdo con EE.UU.

Dentro de su comunicado los ganaderos resaltaron que hay otros países con los que Colombia ha suscrito TLCs, como México, el Alca y la Can, donde hay mayores posibilidades de hacer intercambios comerciales recíprocos y no tan poco solidarios como es el TLC que se tiene con Estados Unidos, añadiendo que las exportaciones bovinas más importantes para Colombia son con países con los que no se tienen acuerdos comerciales como Rusia, Jordania, Irak, Líbano y Egipto.

Unaga estimó que este incremento del déficit comercial, consecuencia de la baja efectividad del intercambio comercial exterior de los productos de origen bovino, puede llegar a pesar hasta 1% del PIB bovino, por lo que en momentos donde se está definiendo la hoja de ruta del Gobierno Nacional para la ganadería, es necesario tener en cuenta estos análisis que buscan construir a futuro una ganadería sostenible y sólida para la economía nacional.