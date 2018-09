Desde niña quiero tener sexo con Amparo Grisales: Esperanza Gómez

La primera vez que la actriz porno Esperanza Gómez tuvo relaciones sexuales fue un abuso, “tenía 15 años y no conté con la valentía de contarle a mis padres. Les cogí miedo a los hombres. Pesaba que el sexo era violento”.

Hoy en día Esperanza Gómez es la actriz porno más reconocida de Colombia, filma 15 días al año, no le importa que le digan puta y cuando se pelea con su esposo agarra un vibrador, “ese no se cansa”.

Ante su audiencia, la actriz reveló que “es muy importante que los niños no vean pornografía, están recibiendo un concepto errado de la sexualidad”, sin embargo, ella afirma que su quehacer no la desacredita como una buena consejera de asuntos íntimos: “decidí no tener hijos, pero quiero a Valentina, mi sobrina, como si lo fuera. La he escuchado y guiado, ella sabe cuándo desnudarse”.