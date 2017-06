Desmovilizados piden a las Farc en Tumaco que los acojan para que no los maten

Los disidentes de las Farc que se han desmovilizado en Tumaco pidieron a la guerrilla que los reciba de nuevo y los proteja en la zona veredal, pues afirman que los están matando.

Así lo confirmó La W durante un recorrido por ese municipio, donde varios habitantes indicaron que de los 117 disidentes que se desmovilizaron en marzo algunos han sido asesinados y otros han desaparecido.

En la zona veredal Ariel Aldana, en La Playa, el comandante de la guerrilla, Henry Castellanos, mejor conocido como 'Romaña', explicó que representantes de los disidentes lo visitaron la semana pasada y le pidieron protección. "Nos dijeron camaradas, defiéndannos, el Gobierno nos incumplió. Nos ofrecieron 450 mil pesos mensuales, salud, no nos han cumplido y llevamos 11 muertos. La única salvación es que la Aldana nos acoja".

Agregó que él como comandante no puede recibir a los disidentes, por lo que se elaboró un documento que fue enviado al Secretariado de las Farc: "para que analice este fenómeno".

Según Romaña, los disidentes de las Farc en Tumaco no son de hace pocos meses, sino que son personas que no aceptaron seguir en el proceso de paz durante una asamblea guerrillera que se realizó en 2015 y en la que se explicaron los acuerdos que se estaban logrando en La Habana.



"De esa asamblea salieron 73 milicianos que dejaron las armas y el uniforme en el campamento y se les dijo: ustedes de hoy en adelante no son guerrilleros porque no están de acuerdo con el proceso de paz, por lo que se van para sus casas y se comprometen a no delinquir más, a no dejarse cooptar de las mafias. Pero se fueron e hicieron todo lo contrario", explicó el líder subversivo.

Dijo, además, que esas 73 personas se unieron con bandas de barrios como Viento Libre y Panamá en Tumaco y llegaron a ser cerca de 300 que: "comenzaron a secuestrar, a extorsionar, mataron a 23 compañeros nuestros de la costa" y luego 117 de ellos se desmovilizaron ante el Ejército.

Por último, Romaña sentenció: "En Tumaco van 130 muertos este año y eso le duele al Gobierno porque nadie dice nada. Ayer enterraron a cuatro, todos los días matan gente y las estadísticas ni en los tiempos más duros de la guerra tienen esas cifras. Entonces ¿para qué la paz si nos seguimos matando? La guerra terminó con nosotros pero continúa con la gente humilde".

Ante esta denuncia, el director de la Agencia Colombiana para la Reintegración, Joshua Mitrotti, explicó que según los registros de los 108 desmovilizados que atendió esta entidad solo se reporta el asesinato de dos adultos y un menor de edad y que uno de los casos fue un crimen pasional.

Añadió que se ordenó la llegada de otros dos funcionarios a la zona para atender los inconvenientes que están teniendo los desmovilizados de la disidencia.

Queda, entonces, la duda sobre qué está sucediendo con estos disidentes, pues las cifras de asesinatos no son claras. Fuentes de La W en la zona aseguran que los muertos serían cerca de 30, incluidos gestores de las desmovilizaciones.