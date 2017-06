Diego García desiste de declarar en Colombia por corrupción en Inassa

No solo las autoridades judiciales o penales Investigan el posible acto de corrupción de algunos directivos de la sociedad Inassa S.A, sino que la dependencia de la oficina sobornó trasnacionales e Investigaciones especiales de la Superintendencia de Sociedades también lo está haciendo.

La W conoció en exclusiva un requerimiento que le hizo esta entidad al señor Diego Fernando García, miembro principal de la junta directiva de Inassa, para que declarara bajo gravedad de juramento en el posible caso de corrupción​ trasnacional desde Colombia hacia funcionarios públicos en el exterior a lo cual el señor García contestó con una negativa argumentando lo siguiente:

"Tengo conocimiento que las fiscalías de España y Colombia investigan mi participación en un eventual soborno trasnacional, entre otras cosas, por lo que como me anuncia, me interrogaría sobre asuntos que hacen parte de la investigación que se adelanta en mi contra en los dos países y a cuyas instituciones, por convenios de cooperación, podría llegar a estas instancias lo que el juramento me obligue a decir en su despacho. Ello significaría que el juramento me obligaría a declarar a riesgo de auto incriminarme o por lo menos sobre lo que podría resultar usando en mi contra obligándome con el juramento a desistir de mi derecho a guardar silencio”.

La W también conoció los estados financieros de Inassa, que reportó ingresos operacionales en el 2016 por un poco más de 74 mil millones de pesos y en el 2015 esos ingresos fueron de 108 mil millones de pesos, lo que significa un perdida de 34 mil millones de pesos en 12 meses.

Los gastos operacionales fueron en Colombia cerca de 50 mil millones de pesos impactados por el deterioro en las inversiones en el acueducto y alcantarillado de Santa Marta, en las inversiones de ASAA en Riohacha y en los créditos otorgados a sociedad soluciones Andina de agua, esto dio un resultado operacional de -22 mil millones de pesos.

Y finalmente las deudas. Los pasivos de la compañía son de más 150 mil millones de pesos, 64 mil millones de pesos solo de Colombia y deudas en créditos de 31 mil millones a corto plazo y 35 mil millones a largo plazo.

¿Quién es Diego García?

Diego Fernando García Arias es oriundo de Ibagué, pero creció en Cartagena, trabajó varios años en esa ciudad y llegó a Santa Marta a trabajar en Metroagua como segundo al mando. García fue tomando mucha fuerza dentro de la compañía por sus habilidades financieras, sin embargo nunca quiso aceptar la gerencia, aunque se la ofrecieron en varias oportunidades.

Diego García se hizo más importante dentro de Metroagua con la llegada de Luís Fernando Arboleda, hoy presidente de Findeter y quien durante varios años fue gerente de Metroagua y luego de La Triple A de Barranquilla.

García se convirtió en el gestor de la expansión de Inassa en América Latina, con esto logró irse a trabajar a esta empresa española como gerente de expansión y nuevos negocios, cuando llegó Edmundo Rodríguez a la presidencia de Inassa, no tuvieron buena relación, pero logró ganar su confianza, según las fuentes consultadas por La W en dicha entidad, porque era muy hábil con las comisiones y los negocios. De esta manera se encargó de hacer todas las negociaciones de Inassa con los gobiernos de turno, por eso es una ficha clave dentro de la investigación.

Diego Fernando García Arias, hizo parte de las juntas directivas de La Triple A, Metroagua y ASAA y se le ha identificado en España como la persona que le pagaba a los políticos de Suramérica para concretar las operaciones de Inassa en esa región.