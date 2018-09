Dignidad Agropecuaria expuso a Minagricultura los puntos que preocupan del agro colombiano

Durante la más reciente reunión entre Dignidad Agropecuaria Colombiana con el ministro de Agricultura, 18 dirigentes en representación de diversos géneros agrícolas como el café, papa, panela, arroz, palma aceitera, cebolla y leche, entre otros, expresaron las preocupaciones que aquejan al sector.

Durante la reunión se expusieron los tres puntos que más preocupan y que desde la Dignidad se consideran son los que más afectan a los diversos subsectores del campo colombiano:

El primero, es la necesidad de revisar los tratados de libre comercio y no incluir productos como la papa, palma de aceite, panela, arroz, cebolla y leche en nuevos negocios de ese tipo; por el sector del café, precisaron que los términos de compra están afectados por la decisión de fijar precios internos del grano dependiendo de su valor en el exterior y sin tener en cuenta los costos de producción internos, lo que para la Dignidad Agropecuaria Colombiana también merece ser revisado.

Un segundo aspecto expuesto en el encuentro, fue la crisis de ingreso y deuda, según los campesinos agremiados esto se debe a la pérdida del mercado interno, ante productores extranjeros que altamente subsidiados en sus países de origen colocan sus bienes agrícolas a bajos precios, generando una competencia desleal que golpea el ingreso de los productores nacionales llevándolos a perder ingresos e incumplir el pago de obligaciones crediticias. Durante este punto, la Dignidad Agropecuaria Colombiana le aseguro al Ministerio de Agricultura que miles de agricultores y ganaderos están embargados y al borde de perder sus tierras por la caída de sus ingresos, el bajo precio de sus productos y la ruina derivada de la competencia desleal impuesta por los Tratados de Libre Comercio ya suscritos.

El tercer aspecto que preocupa al agro colombiano es la falta de control sobre los oligopólicos que manejan el mercado interno y someten a los productores a prácticas comerciales leoninas, con descuentos injustificados como sucede en el arroz, la papa, el maíz, la leche y el fríjol o rebajando el precio como sucede en la palma aceitera con una variedad que según la Dignidad, obligó a sembrar el ICA y que ahora se niega a adquirir la industria. En este punto durante la reunión se manifestó al Gobierno que los pequeños productores no pueden seguir sosteniéndose ante los costos que se hacen impagables por la crisis que se afronta.

Frente a lo expuesto por la Dignidad Agropecuaria Colombiana, la misma aseguró que durante la reunión el ministro de la cartera agrícola, Andrés Valencia, señaló que el gobierno nacional está en crisis fiscal pero que tratará de expedir la resolución de apoyo al precio interno del café lo más pronto posible pero que los asuntos que impliquen esfuerzos económicos no se atenderán, mientras que lo que no tenga costo fiscal, se mirará, según la Dignidad, en la misma línea, Valencia, aseguró que se revisará lo de deudas bancarias y no bancarias y las condiciones de compra que impone el oligopólico que maneja el arroz.

Lo que al finalizar el pronunciamiento de la Dignidad Agropecuaria Colombiana llevó a que esta advirtiera, que los problemas expuestos de no resolverse, podrían llevar a realizar nuevos protestas al agro colombiano.