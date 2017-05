Dimayor decidió castigar a los televidentes y no dejará transmitir estos partidos

En el comunicado la Dimayor le solicita a los canales Win Sport y RCN Televisión que no transmitan los partidos Deportivo Cali vs Millonarios y Bucaramanga vs América.

El castigo se debe, según el ente deportivo, a los disturbios ocurridos la noche anterior en el estadio Pascual Guerrero, tras el encuentro Cali Vs América.

Además, la Dimayor no dejará entrar tampoco a la prensa hablada y escrita.

Desde ya, el periodismo colombiano ha reaccionado, tomando esta decisión como absurda: “Donde está lo inteligente de la medida de la DIMAYOR, de no emitir por tv los juegos de América y Cali, será que nos matamos en casa?”, se pregunta el periodista de Caracol Radio, Steven Arce.

Todo indica que en este caso los castigados son los televidentes y no las barras bravas que acuden a los estadios.