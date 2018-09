“Dios será el que haga cumplir la justicia, y será quien dé su merecido”

En la iglesia de la Macarena en Manizales en el barrio La Sultana fueron llevadas a cabo las honras fúnebres de Laura Alejandra Flórez, geóloga asesinada en Yarumal, Antioquia.

En medio de un mar de llantos, con una tristeza que rodeaba la iglesia fue despedida Laura Alejandra Flórez, geóloga de Manizales a quien brutalmente le fue arrebata la vida en Yarumal Antioquia. El sacerdote que presidió la Eucaristía dijo.

“No quiere nuestra sociedad asesinos de quienes se dedican a estudiar y a trabajar con cuidado, no los quiere, no necesita nuestra sociedad monstruos que aterroricen, sino que necesita personas como Laura Alejandra y como los que estamos acá que permitan soñar, que permitir reír y vivir en armonía. Estamos cansados de la maldad en todas sus expresiones. Yo también digo, queridos hermanos, a los padres y familiares de Laura y todos los acá presentes sin miedo lo digo, no seremos nosotros los que hagamos justicia, será Dios el que haga justicia y quien les dé su merecido a estos malditos que le terminaron la vida a Laura Alejandra Flórez”.

Familiar de Laura Flórez mencionó en su discurso de despedida las palabras que había dicho Laura el día jueves a sus familiares cuando presentía que llegaba la muerte.

“En este momento difícil pido mucha oración y que sigan tan unidos como siempre lo han hecho, Dios les dará fortaleza y resignación para soportar mi partida, les pido que acompañen mucho a mis papas y a mi hermanito, estoy muy feliz y quiero que sepan que ya me estoy acercando al cielo, por favor quédense con la mejor parte que conocieron de mí, recuérdenme con mucho amor y alegría, entiendan y comprendan que esto tenía que suceder así, ya estaba escrito. Los amo mucho familia”.

Unas 400 personas le dieron un sentido pésame y despedida a Laura Alejandra Flórez en el cementerio de jardines de La Esperanza en la ciudad de Manizales. Paz en la tumba de la geóloga y resignación para sus allegados y familiares.