Diputados de AN reportan que la situación en Santa Elena de Uairen es delicada

Más temprano, “Colectivos armados toman las calles de Santa Elena de Uairen conjuntamente con la GN disparando a mansalva a los transeúntes, decretando un estado de sitio y de terror en los ciudadanos”.

La situación se torna compleja en esa zona.

Entre tanto el diputado Andres Velasquez dice en su cuenta de twitter

“Extraoficialmente me informan desde hospital de Santa Elena de Uairen, que van 14 fallecidos y más de 100 heridos por armas de fuego. En el hospital no hay solución, no hay sangre, no hay oxígeno, no hay reactivos. Heridos se desangraron sin ser intervenidos”.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha manifestado que “condena nuevos hechos de violencia ocurridos en Venezuela. Hay información sobre personas fallecidas y heridos en Santa Elena de Uairén y represión contra manifestantes en los puentes internacionales de Francisco de Paula Santander y Simón Bolívar”.

La CIDH urge a las fuerzas armadas y de seguridad de Venezuela a abstenerse de hacer uso de la fuerza; respetar y garantizar la vida e integridad personal de las personas bajo su jurisdicción; y permitir la libre circulación.