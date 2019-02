Director de Derechos Humanos del Mininterior sale de su cargo y señala discriminación

El director de Derechos Humanos del Ministerio del Interior, Nayid Abu Fager, dejó su cargo el pasado 18 de febrero en circunstancias que aún no son claras.

Aunque desde el Ministerio del Interior no se confirma si Fager renunció o fue declarado insubsistente, La W confirmó que el ex funcionario envió un mensaje dirigido a la ministra Nancy Patricia Gutiérrez en el que le dice que la perdona “por la discriminación, la humillación y el trato inhumano que recibí en mi contra por ser cristiano, no obstante de realizar mi trabajo como director de Derechos Humanos con esfuerzo, valentía, responsabilidad, profesionalismo, integridad y transparencia”.

El mensaje es también dirigido al Viceministro Juan Carlos Soler y a “quienes corresponda”, a quienes también dice que perdona “tantos obstáculos a mis actividades pasando por alto mis calidades académicas y profesionales”.

En otro mensaje que circula por redes sociales, se está convocando a un plantón en defensa de Fager para el próximo lunes 25 de febrero, pues aseguran que el funcionario fue despedido “como un criminal”.

Además, indica este último mensaje que su salida se dio por presiones del Viceministro Soler, a quienes acusan de ser el “principal promotor de la ideología de género al interior del Ministerio”.

Sin embargo, lo que llama la atención es que justamente Fager había sido denunciado hace unos meses por maltrato laboral y discriminación y una de las quejas formales conocidas fue la de una contratista que hacía parte del grupo que trabaja en la política pública para la población LGTBI.

En diciembre, debido a estas denuncias, la Procuraduría le abrió una investigación para determinar si “actuó con irrespeto y obstaculizó la gestión, labores y actividades de funcionarios y contratistas de diferentes grupos de trabajo”.