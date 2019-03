Director de la Policía pide a minga indígena no usar armas de fuego ni explosivos

Tras confirmarse la muerte del patrullero del Esmad Boris Alexander Benítez, quien sufrió una herida por arma de fuego en medio de la minga indígena en el Cauca, el director de la Policía, general Óscar Atehortúa, lamentó este fallecimiento y calificó el hecho como una afrenta.

"Le dispararon de una manera infrahumana, lo único que estaba haciendo este hombre que pertenece al Esmad era cumplir con su deber, trabajar por la patria, permitir que haya locomoción, transporte de víveres y que las personas pudieran transitar libremente por esta parte del territorio nacional. Esto fue una afrenta, en medio de la minga indígena no solamente le dispararon con armas de fuego a nuestros policías desarmados sino que también les lanzaron artefactos explosivos hiriendo a dos policías y dos soldados", dijo el general Atehortúa.

Además, solicitó a la minga indígena que no utilice elementos artesanales para atacar a la Policía, ni armas de fuego. "Esta no es la confrontación que queremos y los invitamos a que reflexionen porque nosotros solamente estamos asistiendo al llamado de la comunidad del Cauca, Valle y Nariño que está pidiendo a que la buena voluntad del ejercicio de los derechos se muestre en esta parte del país", explicó.

Agregó que se está investigando quiénes estarían detrás del uso de este tipo de armamento y de este homicidio, pues hasta el momento han sido capturados seis miembros de las comunidades indígenas con elementos como ácido o explosivos artesanales.

El general Atehortúa indicó que "esperamos que no sean las comunidades indígenas las que estén atentando contra nuestros propios policías. Hay informaciones de inteligencia que dicen que han permitido que personas ajenas a la minga se mezclen entre ellos. Ellos se reconocen, se identifican, cómo no saber qué personas no pertenecen a esta comunidad y que están portando elementos que atentan contra los policías y que también portan armas de fuego".

Por su parte, el general Luis Navarro, comandante de las Fuerzas Militares, explicó que "tenemos claro qué es una minga y una de las grandes preocupaciones es la cantidad de derechos que se han violado en esto que se ha llamado una minga por parte de las comunidades indígenas del Cauca y del Huila. Es importante que los dirigentes del Cric se pronuncien ante este hecho porque el país tiene que tener claridad de qué es lo que hay ahí, qué es lo que se está tejiendo alrededor y quiénes son los que están participando y si hay o no infiltrados de otro tipo de organizaciones en esta minga".

Explicó que en esta zona del país hay presencia de las disidencias del Sexto Frente de las Farc, Los Pelusos y el Frente de Guerra Suroccidental del ELN, por lo que se investiga si alguna de estas organizaciones ha infiltrado la protesta.