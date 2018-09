Director del Sena se compromete a no politizar la entidad

Luego de su posesión ante el presidente Iván Duque en Casa de Nariño, el director del Sena, Carlos Mario Estrada, aseguró que está presto a entregar a la Procuraduría y a todos los entes de control e instancias jurídicas la información que sea necesaria y que ellos definan si hubo o no corrupción en el Sena.

“Yo no puedo decir que hay corrupción en este momento porque apenas acabo de llegar al Sena, lo que sí he hablado con los entes de control y el señor procurador el doctor Fernando Carrillo es que estoy presto a colaborarles a entregarles toda la información, no solamente porque laye lo exige sino por convicción”

Estrada también fue enfático al decir que en su administración no habrá burocracia: “me voy a ceñir estrictamente a lo que dice la norma, los nuevos cargos en el Sena van a ser seleccionados por el departamento administrativo de la función pública, ellos emiten unas ternas que seleccionas los gobernadores.

En cuanto a los subdirectores, el funcionario afirmó que solo tendrá en cuenta sus cualidades técnicas y capacidades profesionales, su idoneidad: “yo me comprometo a que no va haber puestos políticos o puestos por injerencias políticas”.