Documentos probarían que Perilla sí denunció irregularidades siendo árbitro FIFA

Dos comunicaciones en poder de La W, demostrarían que el árbitro Harold Perilla, sí habría seguido el conducto regular y enteró a la Comisión Arbitral de sus denuncias, por matoneo y acoso, contra su jefe Imer Machado. La primera comunicación fechada el 24 de abril de 2017 y dirigida a los miembros de la Comisión Arbitral, Harold Perilla solicitó una audiencia para exponer sus diferencias con Machado, con quien tuvo una discusión telefónica el 22 de abril del mismo año, tras diferencias sobre la calificación de su desempeño.



"Me permito de la manera más respetuosa una audiencia en la reunión establecida para esta semana, con el objetivo de hacer claridad de una serie de inconformidades presentadas en la evaluación, retroalimentación y relación personal con el comisionado mencionado anteriormente. Agradezco su atención y espero poder contar mi versión de los hechos y acceder a una legítima defensa de las acusaciones presentadas por el señor Machado miembro de la Comisión Técnica Nacional", se lee en la petición que fue enviada al correo institucional de la Comisión Arbitral de la Federación Colombiana de Fútbol, con copia a Émerson González, Secretario de la entidad.



23 días después, se realizó la audiencia en la que Perilla enteró a la Comisión de sus denuncias contra Imer Machado, no contra Óscar Julián Ruiz. En una carta con fecha del 17 de mayo de 2017, Perilla pidió dejar constancia de sus reclamos a través de un correo electrónico. Allí advirtió que en su anterior solicitud de audiencia, el Secretario de la Comisión se había negado a enviar por correo una respuesta, razón por la cual tuvo que abordar al entonces presidente de la Comisión Arbitral Jorge Enrique Vélez, hoy presidente de la Dimayor, para pedir que recibieran sus denuncias.



"Presento disculpas al señor presidente de la comisión arbitral Doctor Jorge Enrique Vélez si realicé alguna acción que provocó su malestar, aclarando que simplemente me acerqué a la Federación de Fútbol ante la negativa por parte del secretario de enviar vía correo electrónico respuesta a mi solicitud de audiencia ante ustedes para que por ese medio se pudiera dar trámite y aprobación, teniendo en cuenta que tenía que viajar a Brasil y no podía reunirme de forma oportuna con ustedes", advierte la comunicación.



En la carta, Perilla expresó su inconformidad por los "mecanismos técnicos, personales y administrativos" de Machado, en relación con la evaluación, seguimiento y control de su labor arbitral. Agregó que tuvo varias diferencias con Machado pues no lograron identificarse en comportamientos de "respeto, convivencia digna, solidaridad y diplomacia".



"Tuve que vivir estigmatizaciones generada por él, por mi forma de pensar y actuar y que públicamente el señor difundía al referirse a mí: con términos como agrandado y creído, llegando a criticar mi forma de peinar y hasta el caminar (...) decido de forma contundente exigirle una explicación de la persecución realizada durante los últimos años como compañero y comisionado", enfatizó Perilla.



Le aseguró a la comisión arbitral que durante su carrera profesional aprobó 5 cursos internacionales RAP realizados en Colombia, prueba de su buen desempeño y relató su inconformidad por la evaluación negativa y arbitraria que le otorgó Machado en uno de sus partidos:



"Luego de varios días de haber enviado los descargos y al no recibir ningún tipo de retroalimentación ni respuesta, decido llamar al señor Imer Machado de manera personal para preguntarle sobre el resultado de los descargos (...) manifiesta que por ser el comisionado técnico puede tomar cualquier tipo de decisión de manera arbitraria y sin tener en cuenta los conceptos fundamentales de las reglas de juego y sus respectivas consideraciones. Además plantea que puede ignorar la consulta realizada a instructores internacionales, compañeros de la categoría A y FIFA, compañeros de la asociación de árbitros de fútbol de Cundinamarca (...) Teniendo en cuenta su respuesta decido de forma contundente exigirle una explicación de la persecución realizada durante los últimos años".



Finalmente Harold Perilla solicitó una especial consideración e intervención de la Comisión Arbitral para que cesaran las conductas discriminatorias y excluyentes de Machado, que según el denunciante, perjudicaron significativamente su estabilidad profesional, económica y familiar.



"Sugiero que de manera objetiva se tomen las medidas pertinentes para organizar, planificar y ejecutar estrategias que permitan realizar procesos adecuados y oportunos de retroalimentación, así como el conocimiento de los parámetros utilizados para la evaluación de cada partido", alertó Perilla en la misiva.



Tras la realización de la audiencia en 2017, cuando todavía Harold Perilla tenía la escarapela como árbitro FIFA, la máxima categoría como árbitro internacional, no volvió a ser contactado para dar solución a sus denuncias, y el primer semestre de 2018 fue expulsado, por lo que buscó el respaldo de otros árbitros que también advirtieron irregularidades y, finalmente, acudió a la Fiscalía para denunciar penalmente a Imer Machado y a Óscar Julián Ruiz por acoso sexual.



Denuncia Penal Contra Imer Machado



"Imer desde el año 2009 hasta el año 2016 me acosó sexualmente tocándome la cola por encima de la ropa y los testículos por encima de la ropa, cada vez que nos encontrábamos en las concentraciones o pretemporadas de día o de noche, en lugares públicos, en hoteles campo de fútbol, u en los espacios que se compartían esto sucedía de compañeros de trabajo arbitraje, cuando fue mi jefe nunca más me volvió a tocar esto fue en el año 2017. acá empezó fue a ejercer matoneo me colocaba apodos, intentaba ridiculizarme todo el tiempo".



Denuncia penal contra Óscar Julián Ruiz



"Óscar Julián Ruiz fue una persona que me acosó sexualmente del 2007 al 2017 de la siguiente forma, constantemente se acercaba a mí a los sitios de concentración cursos de arbitraje para tener contacto físico me cogía el cuello, me hablaba al oído me decía 'que rico que estás, si quieres llegar lejos ya sabes qué hacer, mira que a mí me pasó lo mismo y cuando probé me encantó y no conozca a nadie que haya probado y se haya retirado', me invitaba constantemente a su casa en Villavicencio con el pretexto de hacer prácticas arbitrales pero en el fondo siempre buscaba tener relaciones conmigo, nunca tuve relaciones sexuales con ninguno de ellos, digo esto porque intentó tocar mis partes íntimas (testículos y cola) pero nunca lo permití, cuando lo intentó no lo deje. Me dijo que si no tenía relaciones sexuales con él no iba a continuar en FIFA y salí de FIFA efectivamente (...) Tuve seguimiento médico por depresión e insomnio (...) Siento temor por mi vida (...) personas como ellas no pueden dirigir el fútbol nacional e internacional, quiero sentar un precedente".

Estas son las denuncias:









Presentación previa del documento adjunto: