Dos colombianos en la Sorbona protestaron por el doctorado otorgado a Santos

Durante la ceremonia de entrega del doctorado honoris causa al presidente de la República, Juan Manuel Santos, por su aporte a la paz y a la reconciliación, dos estudiantes colombianos protestaron con pancartas por lo que catalogaron como un «espectáculo» en el marco de los recientes paros en Buenaventura y por parte de los maestros.

Winner Ramirez Díaz, estudiante de sociología, oriundo de Pacho Cundinamarca, y la caleña Paula Clavijo, estudiante de maestría en arte, fueron los autores de las pancartas «honoris causa en arte del espectáculo. Besos, mi amor» y «Buenaventura, 22 días las huelgas 180 heridos, un muerto por el agua potable/Profesores, 37 días de protestas por la educación/Reuniones con el nobel y honoris causa ninguna protesta. Para reunirse con el presidente Santos en París bastaron 2 correos electrónicos ¡Por la paz y la igualdad sin privilegios!».

Explicó Ramírez que su protesta en el acto no tuvo nada que ver con la promoción del 'no' en el plebiscito.

«Esto no tiene ninguna relación, yo apoyé el plebiscito, muchísimo, porque veo que la paz la necesita Colombia. Y la necesita pero necesitamos que las condiciones de la población sean aptas. Y que puedan vivir realmente bien las poblaciones. La paz no se construye porque firmamos un papel o ganamos un premio. La paz no gira en torno a Bogotá», expresó.

«Me parece que sigue reproduciéndose en nuestra sociedad este esquema donde las élites siempre reciben grandes cosas en universidades hermosas del mundo mientras afrocolombianos siguen con las necesidades de que en mi comuna se vivían hace 30 años. No tener agua ni electricidad, tener que salir a marchar, y sufrir ataques del Esmad. Lo otro es la marcha de los maestros que luchan para que se suban los sueldos. Sé que hubo reuniones y acuerdos pero hay mucho trabajo que hacer», agregó.