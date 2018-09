Duque afirma que no conoce a Guatibonza y que espera que la justicia opere

Ante las informaciones de que el general (r) Humberto Guatibonza trabajó en los empalmes del nuevo Gobierno, el presidente Iván Duque negó conocerlo o haber hablado con el hoy capturado.

"No conozco al general Guatibonza, nunca he hablado con el general Guatibonza. Lo que me parece es que este tipo de casos se tienen que investigar, llegar al final de las consecuencias, donde si alguien cometió ilegalidades, tiene que pagar por ellas", aclaró Duque.

Agregó que los colombianos "estamos esperando, que se le garantice su debido proceso pero creo que la evidencia de la Fiscalía es comprometedora y esperamos que la justicia opere".