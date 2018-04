Duras críticas de Vargas Lleras a encuestadores

En una serie de trinos, el candidato presidencial Germán Vargas Lleras hizo duras críticas a las firmas encuestadoras y al Consejo Nacional Electoral, por una supuesta falta de claridad en relación con estas mediciones.

Vargas le pidió al CNE que cuanto antes se hagan visitas a las oficinas de las encuestadoras para verificar la veracidad de la información que se publica e hizo preguntas sobre la filiación política de algunos de los socios de estas firmas.

El ex vicepresidente añadió que el modelo tradicional de encuestas "murió" y que están "confundiendo al elector".

De buena fuente me dicen que de una campaña le ofrecieron al Dr. Carlos Ariel Sanchez, de Guarumo, ser el próximo Contralor General de la República ¿Es eso cierto?

De buena fuente me cuentan que El Tiempo le pidió a Guarumo un ejercicio de prospectiva similar al de Cifras y Conceptos y también mostraba una realidad diferente a la de las encuestas. Esa fuente también me cuenta que la encuestadora decidió no publicar el ejercicio.