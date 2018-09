Ecopetrol adquirirá millonario préstamo para financiar futuras inversiones

Ecopetrol confirmó que adquirirá un préstamo de 665 millones de dólares, con las entidades bancarias Mizuho Bank y The Bank of Nova Scotia, préstamo que deberá ser pagado en cinco años y el cual contará con un periodo de disponibilidad de dos años a partir del momento en que se realice el préstamo, como lo informó este jueves en una de sus publicaciones la agencia de noticias Primera Página.

Al consultar con Ecopetrol, la compañía expresó que el anuncio que fue hecho por el Ministerio de Hacienda al diario oficial, consiste en una línea de crédito que se le otorga a la estatal en caso de requerirse, aclarando que la principal idea es tener un crédito pre aprobado, haciendo referencia a que este no necesariamente es para usarse de forma inmediata, sino que por el contrario sería utilizando en caso de requerir esos recursos para invertir en algún proyecto en específico o realizar alguna importante adquisición que sea necesaria para la operación de la petrolera.

El préstamo con las importantes entidades bancarias se realizará bajo la modalidad de línea comprometida no rotativa y más de la mitad del préstamo será desembolsado por The Bank of Nova Scotia y el restante por la entidad bancaria japonesa Mizuho Bank. Ecopetrol confirmó que hará una ampliación sobre el tema aclarando las dudas que este movimiento financiero pueda generar.