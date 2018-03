Eider Arévalo pide proyecto de vivienda para los deportistas del país

Al recibir las llaves de un apartamento que le donó la constructora Amarillo, el campeón mundial de marcha, Eider Arévalo, expresó que es necesario que a todos los deportistas del país los incentiven con la entrega de viviendas, como fue su caso.

“Creo que no solamente yo me merezco esa casa sino todos los deportistas que entregan su vida por el país, que a diario se levantan y quieren dar lo mejor de sí. Creo que sería muy bueno este proyecto de brindarles casas a estos atletas que viven toda la vida por el deporte (…) este incentivo es muy bueno pero creería que sería bueno que ese incentivo se lo den a todos los atletas, todos los deportistas que no necesariamente tengan que tener resultados tan grandes como ser campeones mundiales o campeones olímpicos, sino a esos atletas que sufren a diario, que muchas veces no tienen para los alimentos, no tienen para sus zapatos, no tienen una vivienda. Y que aun así sacan la cara por el país”, declaró Arévalo desde la Casa de Nariño.

Este miércoles 14 de marzo, en la Presidencia de la República se llevó a cabo el acto de entrega del apartamento a este deportista, que fue gestionado por el gobierno nacional pero construido completamente con recursos de la constructora mencionada.

Cabe recordar que esta casa había sido solicitada por Eider Arévalo al alcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa, quien le respondió negativamente al advertir que el Distrito no tenía las facultades para regalársela.

Arévalo también se mostró de acuerdo con la creación del Ministerio del Deporte, que depende de la aprobación de un proyecto de ley. “Es muy bueno que Coldeportes se convierta en el Ministerio del Deporte porque se gestionarían directamente los recursos”, dijo.