Ejército considera desafortunada la declaración del defensor sobre masacre de Mapiripán

El comandante de la Séptima Brigada del Ejército, Jairo Alejandro Fuentes, consideró desafortunadas las declaraciones del defensor del Pueblo, Carlos Negret, relacionadas con que la masacre que ocurrió en la vereda 'La Realidad' de Mapiripán había sido advertida, de antemano, por una alerta emitida por dicho organismo.

"Las desafortunadas afirmaciones que hizo el señor defensor no corresponden a la realidad de lo que pasa en el territorio (...) Consideramos desafortunados esos comentarios, primero, porque esos dos casos de los cultivos de coca no corresponden, no están, y segundo porque no hay allá participación de disidencias. Hemos siempre reconocido la presencia de los Puntilleros", declaró el general.

Según el defensor, Carlos Negret, la alerta indicó que en la vereda La Realidad, donde se produjo la reciente masacre de seis hombres vinculados al negocio de la pasta base de coca, podía ocurrir un hecho violento derivado del cultivo de hoja de coca y de un tema de tierras relacionado con la clarificación de la propiedad.

"La alerta, en un párrafo muy pequeño, menciona las 48 veredas de Mapiripán y no propiamente la vereda San Luis o La Realidad. Segundo, allí la propia defensora de DDHH le aclaró que allá no hay grupos armados organizados residuales o disidencias. Allá tuvimos la injerencia del frente primero pero todos están puestos con medida de seguridad intramural", agregó Fuentes.

"Por último, en Mapiripán no hay cultivos de coca. No podemos decir que en un 100% porque alguien puede cultivar una hectárea. Hemos detectado en este año 14 hectáreas que ya erradicamos, pero ya no hay cultivos de coca. Ese es un punto de paso, un corredor de la pasta base de coca que proviene del Guaviare", remató.