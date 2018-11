Ejército investiga supuesto caso de discriminación de parte de un general

El médico cartagenero, Howard Jiménez, hizo pública una denuncia por supuesta discriminación en contra del comandante de la Segunda Brigada del Ejército, Jairo Leguizamón. Cuenta que en dos ocasiones ha hecho comentarios despectivos en su contra, al interior del dispensario para fuerza pública de Santa Marta. El último de ellos supuestamente fue: 'coma mierda negro hijueputa'. Jiménez grabó un video a manera de prueba.

«Negro hijueputa no fue que me dijo, mi general? Dígame? Ah? Qué fue lo que me dijo? Están de testigo sargentos», se escucha en el video.

La W contactó al general Leguizamón. No sólo negó los hechos: también anunció que radicará una denuncia penal contra el profesional de la salud. Entre tanto, el Ejército envió al inspector de la institución para que investigue los hechos.

COMUNICADO DE PRENSA

EJÉRCITO NACIONAL RECHAZA TODO TIPO DE DISCRIMINACIÓN

Frente a la denuncia sobre un posible hecho de discriminación ocurrido contra un médico del Batallón de Infantería Mecanizado n.° 5 General José María Córdova de Santa Marta, el Ejército Nacional reitera su rechazo a cualquier conducta o expresión discriminatoria por razones de sexo, raza, origen nacional o familiar, lengua, religión y opinión, que vaya en contra de la dignidad humana.

En consecuencia, el Comando General dispuso el traslado del señor Inspector General del Ejército Nacional con una comisión, para la verificación de los hechos y el inicio de las acciones disciplinarias a que haya lugar.

El Ejército reitera que es deber de los integrantes de la Institución en todos los niveles el cumplimiento de la política Institucional en Derechos Humanos establecida como hoja de ruta y orden de carácter permanente.